- Oskarżony przedłożył własny interes, zwłaszcza wizerunkowy, a więc i materialny, nad zdrowie i życie pokrzywdzonej. Takie zachowanie nie może znajdować jakiegokolwiek usprawiedliwiania - mówiła sędzia Anna Judejko, uchylając kontrowersyjny wyrok sądu w Środzie Wielkopolskiej.

Nie wezwał karetki, wymyślił historię

We wrześniu ubiegłego roku sąd w Środzie Wielkopolskiej umorzył warunkowo sprawę miejscowego biznesmena Jędrzeja C. Biznesmen prowadzi gospodarstwo, dostarcza warzywa do sieci sklepów Lidl. 44-letnia Oksana z Ukrainy pracowała w jego firmie właśnie przy pakowaniu warzyw. Na początku stycznia ubiegłego roku zaczęła wymiotować, nie mogła utrzymać kubka. Jej siostra prosiła o wezwanie karetki, ale właściciel firmy kazał ubrać Oksanę i przenieść do samochodu.

Zatrzymał się na przystanku autobusowym i dopiero wtedy wezwał pomoc. - Wymyśliłem historię, że one nie są moimi pracownikami, a jedynie osobami, które spotkałem przypadkiem i postanowiłem pomóc - relacjonował przed sądem. Ukrainki pracowały w jego firmie na czarno. Biznesmen bał się, że wyjdzie to na jaw.