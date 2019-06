Natalia Mazur: „W tym budynku 17 października 1937 r. walny zjazd Związku Lekarzy Państwa Polskiego wprowadził do statutu »paragraf aryjski«, który lekarzy żydowskiego pochodzenia wykluczył ze Związku. Celem ZLPP było wyrugowanie Żydów z profesji lekarza”. Taką tablicę przy wejściu do Collegium Maius chciał ufundować pisarz, Maciej Zaremba Bielawski.



Prof. Andrzej Lesicki: Nie zgadzam się na tablicę z takim tekstem. W odpowiedzi na list otwarty napisałem, że chciałbym poczekać na monografię, z rzetelnym opisem tego, co się działo na uczelni w latach międzywojennych [autorzy tego listu domagają się upamiętnienia ofiar antysemickich praktyk stosowanych na Uniwersytecie Poznańskim – red.]. Już ta monografia będzie formą uczczenia ofiar. Pan Zaremba Bielawski odpowie zapewne, że publikacja naukowa to za mało, bo dotrze do wąskiego grona odbiorców. Ale żeby upamiętniać, musimy wiedzieć więcej na temat zasięgu prześladowań, dobrze znać fakty.