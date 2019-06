Enea Centrum zarządza biurami obsługi klienta, Centrum Usług Wspólnych, zajmuje się księgowością i płacami, kadrami oraz IT i logistyką. To spółka, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Enea.

Pracę w Enea Centrum dostał właśnie Bogusław Bajoński, były dyrektor poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Na początku czerwca Bajoński został dyrektorem Pionu Zdalnej Komunikacji z Klientem. Bajoński był w przeszłości radnym AWS, burmistrzem Śremu, pracował w Telekomunikacji Polskiej, był menedżerem w Polskiej Grupie Farmaceutycznej. Do pracy w ZTM przyszedł w 2013 roku, jeszcze za prezydenta Ryszarda Grobelnego. Wygrał konkurs, choć wcześniej nie miał nic wspólnego z komunikacją.

Gdy Bogusław Bajoński był dyrektorem ZTM, okazało się, że nadzorowany przez niego system PEKA wymaga modernizacji, na którą potrzeba dodatkowych 17 mln zł. Bajoński twierdził, że kiedy przyszedł do ZTM, prace nad PEKĄ były już opóźnione o blisko dwa lata i że to on uratował projekt. Radni opozycji – od lewicy po PiS – mieli też wątpliwości dotyczące gospodarowania przez niego miejskimi pieniędzmi, zarzucali mu przerost zatrudnienia w ZTM. Mówili, że otoczył się współpracownikami z firmy Orange, którzy nie znają się na komunikacji. Miasto w końcu zleciło w ZTM audyt. Okazało się, że Bajoński zatrudnił w ZTM 22 znajomych z firm, z którymi wcześniej był związany. Mieli być lepiej opłacani niż inni pracownicy. Za czasów Bajońskiego w ZTM pracowało łącznie 31 kierowników i dyrektorów.