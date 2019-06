Monika Herkt zastąpiła na stanowisku zmarłego w marcu Roberta Mirzyńskiego. Przedtem była jego zastępczynią, odpowiadała za edukację i obsługę zwiedzających. Tworzyła Bramę Poznania od początku.

Monika Herkt: Od sekretarki do dyrektor

Monika Herkt ma 43 lata, od zawsze mieszka w Swarzędzu, kończyła X LO na poznańskich Ratajach, potem były studia europejskie na Akademii Ekonomicznej i doktorat na wydziale gospodarki międzynarodowej.

- W moim przypadku to jest kariera w stylu amerykańskim - śmieje się. - Zaczęłam od pracy sekretarki w biurze promocji Urzędu Miasta Poznania. Potem przeszłam do wydziału rozwoju miasta i tam zostałam kierownikiem Biura Traktu Królewsko-Cesarskiego. W 2007 r. w czteroosobowym zespole, którym kierowałam, powstał pomysł Bramy Poznania, wcześniej zwanej ICHOT-em, i od początku ten pomysł realizowałam - opowiada. - Chodziło nam nie o to, by budować muzeum, ale o inspirowanie rozwoju społecznego, budowanie wspólnoty mieszkańców. O to, by czerpiąc z dziedzictwa Poznania, rozwijać naszych gości - podkreśla.