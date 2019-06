Adam Kompowski: Kiedy pierwszy raz usłyszała pani od dziadka o Pewuce?

Krystyna Sławska: Pierwszy raz – nie pamiętam kiedy. Ale Pewuka w życiu mojego dziadka i babci, bo oni stanowili dla mnie jedność, była stale obecna. Słowo Pewuka w moim dziecięcym umyśle należało do codziennego języka. Dziadek często odnosił się albo do fragmentu wystawy, albo do jakiejś realizacji, albo mówił o czymś, co mu się podobało, albo – co się z tym stało. Po prostu to było dzieło jego życia ze względu na ogromną powierzchnię, zakres prac, i w ogóle rozmiar zadania. Pewuka w domu mojego dziadka była jak domownik.

Roger Sławski był wziętym architektem, w Poznaniu postawił wiele prestiżowych budynków jak nowe skrzydło Bazaru czy siedziba PTPN. Pewuka była ważniejsza?

– To były pojedyncze zadania, natomiast Pewuka to było zadanie kompleksowe. Tak się składa, że jestem też specjalistą od tematu targów, więc mam na to spojrzenie fachowca. Wiem, że to był dla niego wieloetapowy projekt, do którego się przygotowywał, który musiał wziąć jak byka za rogi, bo był nietypowy, wielkiej skali, i obejmował bardzo wiele obiektów. Część z nich sam projektował, część powierzono innym architektom, nawet spoza Poznania. To wiązało się nie tylko z pracą projektanta, ale także urbanisty, i w pewnym sensie – nadzorcy technicznego.