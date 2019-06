– To już piąta edycja projektu. Cieszy mnie, że się rozwija się i zdobywa uznanie. Był czas, gdy nazwa Starego Rynku pojawiała się w mediach w kontekście bójek czy kradzieży. Dziś to miejsce kojarzy się z przyjazną kulturą. Na wydarzenia Kulturalnego Starego Rynku ludzie specjalnie przyjeżdżają do Poznania – mówi Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent miasta.

W tym roku Kulturalny Stary Rynek rusza 29 czerwca i potrwa do 15 września. Oprócz znanych już cykli, takich jak Swingujący Stary Rynek czy Spotkania na Gołębiej – w dziedzińcu Szkoły Baletowej – na gości czekają też nowości. W sumie odbędzie się 80 wydarzeń.

Zgłosiło się 50 artystów

Ul. Quadro między galerią Arsenał a Wielkopolskim Muzeum Wojskowym zamieni się w scenę. Staną na niej leżaki, pufy, zaaranżowana zostanie zieleń, nad głowami publiczności zawisną chmury. Chęć występu zgłosiło 50 artystów, spośród których organizatorzy wybrali zespoły z Poznania, innych części Polski, ale też z Włoch, Wysp Owczych i Australii, reprezentujących gatunki od jazzu, po indie folk, pop i reggae. Koncerty zaczynać się będą o godz. 19 i kończyć nie później niż o godz. 21, by mogły wziąć w nich udział także rodziny z dziećmi. Pięć razy na Scenie na Quadro zagra zespół Siły Specjalne, który namówi widzów do włączenia się w interaktywny występ. – W repertuarze mamy piosenki polskie i znane – zaprasza Wojciech Strzelecki. Na Quadro i na dziedzińcu Pałacu Górków rozbrzmiewać będzie muzyka kameralna. Okolice Odwachu zdominuje swing.