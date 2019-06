W styczniu przeszedł pan zabieg usunięcia guza krtani.

– To była druga operacja. Pierwszą przeszedłem w lipcu 2017 r. W czasie treningu bokserskiego – przy sporym wysiłku i szybszym oddechu – poczułem dyskomfort w krtani. Zaniepokoiło mnie to, więc zgłosiłem się na badanie do laryngologa, prof. Wojciecha Golusińskiego. Wykazały jakąś zmianę w obrębie krtani – prawdopodobnie łagodny guz, niezłośliwy. Profesor skierował mnie na operację. Po roku okazało się, że guz odrósł i konieczny był kolejny zabieg. Dowiedziałem się o tym w przeddzień wyborów samorządowych. Po takiej operacji nie można mówić, trzeba unikać stresu. W trakcie kampanii to niewykonalne. Musiałem dokonać wyboru. Przełożyłem zabieg na początek tego roku.

Ryzykowne.

– Poddanie się operacji jesienią byłoby równoznaczne z rezygnacji ze startu w wyborach. Przeszedłem zabieg, wszystko jest OK.