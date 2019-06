W piątek ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjów poznali wyniki egzaminów, które pisali pod koniec kwietnia. Wyniki można znaleźć na stronie OKE.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Słabiej niż w całym kraju

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony przeprowadzony był w tym roku pierwszy raz. Uczniowie do końca nie wiedzieli, czego się spodziewać, więc z tym większym przejęciem czekali na wyniki. Każdy musiał przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. W Wielkopolsce z języka polskiego uczniowie zdobyli średnio 61 proc. – to o 2 proc. mniej niż średni wynik w całym kraju. Podobnie z matematyki uczniowie z Wielkopolski zdobyli średnio o 2 proc. mniej punktów (43 proc.) niż ich koledzy z całej Polski (45 proc.).

Najsłabiej w porównaniu z krajem wypadł język angielski: uczniowie w naszym województwie zdobyli z tego egzaminu średnio jedynie 56 proc., czyli o trzy mniej niż reszta ósmoklasistów.