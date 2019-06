Szybowiec spadł na ziemię ok. godz. 13. Do zdarzenia doszło na polu w okolicach wsi Szczury na północ od Ostrowa Wielkopolskiego. 50-letni pilot zginął na miejscu. Mężczyzna startował w Szybowcowych Mistrzostwach Polski klasy 15-metrowej. Ta impreza od piątku odbywa się na lotnisku Michałków, które należy do Aeroklubu Ostrowskiego.Pilot był członkiem Aeroklubu ŻAR z Bielsko-Białej.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na miejscu jest też pięć zastępów straży pożarnej, policja i prokurator.

Wypadek lotniczy. Uderzył pionowo w ziemię

Jak podaje rmf24.pl, za sterami maszyny siedział doświadczony pilot, który znał ten teren, choć nie był reprezentantem miejscowego aeroklubu.

Z kolei portal wlkp24.info powołuje się na zeznania świadków, według których pilot stracił panowanie nad maszyną, ta zaczęła gwałtownie lecieć w dół i uderzyła pionowo w ziemię.