We wrześniu protest w oświacie będzie kontynuowany. – Nie przerwaliśmy strajku, on jest tylko zawieszony – podkreśla Alicja Cieśla z Zespołu Szkół Przyrodniczych. To jedna z 20 wielkopolskich szkół, które przystąpiły do Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. To oddolna inicjatywa protestujących nauczycieli działających we wszystkich związkach zawodowych (a także niezrzeszonych w żadnym), którzy chcą dyskutować o przyszłości strajku.

Strajk nauczycieli, czyli szkoły znów zamknięte

Nauczyciele z MKS nie wykluczają, że jesienią szkoły znów będą zamknięte. Zdecydują o tym w referendum. Była o tym mowa na sobotnim spotkaniu w Teatrze Ósmego Dnia. – Ten protest wciąż trwa. Każda jego forma, która będzie sensowna, uzyska nasze poparcie, łącznie z ponownym przerwaniem zajęć – mówi Cieśla.

Nauczyciele uważają, że za udział w strajku bezpodstawnie potrącono im dodatki: motywacyjne, stażowe czy wychowawcze. – Żaden zapis prawny nie zakazuje wypłaty pieniędzy za udział w strajku – twierdzi Cieśla.