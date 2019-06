Jak poinformował portal iTurek.net, pięciu młodych mężczyzn pływało w sobotę wieczorem rowerem wodnym. Około godz. 21.30 jeden z nich, 20-latek, wpadł nagle do wody. Do wody wskoczyli też jego koledzy, którzy zaczęli go szukać. Bez powodzenia.

Do szpitala z urazem kręgosłupa

Na miejsce zdarzenia pojechali strażacy. Rozpoczęli poszukiwania chłopaka przy użyciu łodzi. Jego ciało znaleźli po ponad godzinie poszukiwań – dopiero przed godziną 23. Próbowali go reanimować, potem na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Ale mężczyzny nie udało się uratować.

Do szpitala trafił też jego kolega, który chciał szukać 20-latka, wskoczył do zbiornika „na główkę” i doznał urazu kręgosłupa.

Sprawę bada prokuratura.