Festiwal Pol'And'Rock, dawniej nazywany Przystankiem Woodstock, odbędzie się w tym roku od 1 do 3 sierpnia, czyli od czwartku aż do niedzielnego poranka. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 500 tys. widzów. To jest zatem nie tylko wielkie święto muzyczne, ale i ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego decyzja spółki Przewozy Regionalne o nieuruchamianiu z obawy przed wandalami komercyjnej oferty pociągów musicRegio, które dowoziły widzów na miejsce, wzbudziła tak wielkie emocje.

Samorządowe spółki uruchomią pociągi

Spółkę Przewozy Regionalne postanowili zastąpić samorządowcy, by pomóc młodzieży dojechać na festiwal. Zamiar zorganizowania dodatkowych połączeń kolejowych na Pol'And'Rock w Kostrzynie nad Odrą ogłosiło kilka województw. Jest w tym gronie Wielkopolska.

- Już jakiś czas temu spółka Przewozy Regionalne poinformowała nas, że tych pociągów do Kostrzyna nie będzie. Tłumaczyli to stratami wynikającymi z dewastacji pojazdów oraz brakami taborowymi. Ale przez kilkanaście lat takie pociągi organizowano i nikt się nie skarżył. Nas to nie przekonuje, odczytujemy to jako takie kolejne działania "antyowsiakowe". Stąd taka decyzja - mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.