W budynku przy Zwierzynieckiej swoje biura mają politycy Platformy Obywatelskiej – posłowie Waldy Dzikowski i Szymon Ziółkowski, europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz senator Piotr Florek.

– Około 13.40 do biura wtargnęli dwaj mężczyźni w średnim wieku. Wcześniej z fasady budynku oderwali tablicę z nazwiskami parlamentarzystów. Wbiegli do sekretariatu i cisnęli tablicę o ziemię. W sekretariacie siedziały wtedy dwie pracownice. Byli ewidentnie gotowi do konfrontacji, ale widok kobiet trochę ich speszył – mówi nam Zbigniew Mamys, dyrektor biura europosłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.

Dwóch mężczyzn wpadło do biura PO. „Byli agresywni, pracownice się bały”

W biurze Platformy był senator Piotr Florek. Mówi, że to nie była spontaniczna akcja, bo żeby odkręcić tablicę z nazwiskami parlamentarzystów, trzeba mieć specjalny klucz.

– Mężczyźni byli agresywni, krzyczeli, że nie życzą sobie, by taka tablica wisiała na fasadzie budynku. Pracownice się bały. Gdy przybiegły do mnie, a siedziałem w sąsiadującym z sekretariatem pomieszczeniu, mężczyźni zdążyli już uciec – mówi Piotr Florek.