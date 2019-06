Pociąg TLK "Gwarek", który jechał w sobotę z Katowic do Słupska, dotarł na miejsce dziewięć godzin po czasie.

Koszmarna podróż pociągiem TLK "Gwarek". Zmarł pasażer, inni mdleli z upału

Najpierw pociąg utknął na stał na stacji w Pleszewie i stał tam trzy godziny. Zasłabł 75-letni pasażer. Wezwano karetkę pogotowia. Mimo reanimacji pacjent zmarł. „Gwarek” wyjechał ostatecznie z Pleszewa przed godz. 12, czyli prawie trzy godziny po czasie.

Ponownie pociąg utknął w Rogoźnie z powodu awarii sieci trakcyjnej. „Gwarek”, który nie ma klimatyzacji, w Rogoźnie stał w pełnym słońcu. Do pociągu kilka razy przyjeżdżało pogotowie, bo dwoje podróżujących pociągiem dzieci i jedna kobieta zemdlały. Przytomność straciła też kierowniczka pociągu, do której wezwano kolejną karetkę. Potem miały mdleć kolejne osoby. Pasażerowie pociągu skarżyli się na to, że nie mieli od PKP żadnej informacji. Mówili, że ludzie - w tym starsi i dzieci - byli głodni. Narzekali na to, że dostarczono im za mało wody. W stojącym w Rogoźnie pociągu nie mogli korzystać z toalety. Gdy pociąg stał na stacji, strażacy polewali perony wodą.