Centrum Szyfrów Enigma powstanie na pierwszym piętrze dawnego Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin (dziś budynek nosi nazwę Collegium Martineum). Do wybuchu drugiej wojny światowej znajdowała się tam filia Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Po wojnie na jej miejscu wbudowano siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Do niedawna budynek zajmowali historycy, ale wyprowadzili się do nowego miejsca na kampusie UAM na Morasku.

Muzeum Enigmy razem z UAM

Muzeum Enigmy jest wspólną inicjatywą miasta i UAM. Uczelnia użyczy nie tylko przestrzeni, ale też dołoży się do tej inwestycji. W sumie z dofinansowaniem unijnym uzbierano ponad 20 mln zł.

Projekt zakłada utworzenie stałej, interaktywnej ekspozycji poświęconej trójce wybitnych kryptologów, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. W 1932 r. złamali oni zasadę działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zdolni młodzi matematycy pracowali właśnie w Biurze Szyfrów Wojska Polskiego w miejscu dawnego Collegium Historicum. Polacy zrekonstruowali Enigmę i tuż przed wybuchem wojny przekazali po egzemplarzu Anglikom oraz Francuzom.