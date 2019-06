- W 2018 r. utrzymaliśmy pozytywny trend rozwoju Poznania. Potwierdzają to rankingi i wskaźniki. Żyjemy na coraz wyższym poziomie - mówił podczas wtorkowej sesji rady miasta prezydent Jacek Jaśkowiak.

Raport o stanie miasta. W Poznaniu najwięcej studentów na tysiąc mieszkańców w Polsce

Dotąd było tylko tak, że co roku radni udzielali prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu, podczas tzw. sesji absolutoryjnej. W tym roku urzędnicy Jaśkowiaka po raz pierwszy przedstawili na tej sesji raport o stanie miasta Poznania. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zakłada, że prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia taki raport radzie. Po co? Chodzi o zwiększenie udziału obywateli w kontrolowaniu władzy. Bo zanim prezydent dostaje wotum zaufania od rady, pytania mogą mu zadawać radni, a oprócz nich również mieszkańcy, którzy zgłoszą się do urzędu.