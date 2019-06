Radosław Nawrot: Tomasz Mikszo, z którym wspólnie pisałeś książkę „Pewuka. Cud nad Wartą”, nie doczekał jej wydania. Zmarł pod koniec maja.

Filip Czekała: – Na MTP pracował od 1985 r., od zawsze kolekcjonował anegdoty i ciekawostki dotyczące targów. Od 2012 r. był ich archiwistą, idealny człowiek na to stanowisko. Potrafił znaleźć jakieś zdjęcie i na forach specjalistów drążyć każdy związany z nim szczegół. Cieszę się, że udało mi się go namówić do napisania tej książki.

Dlaczego wystawy takie jak Pewuka były tak popularne?

Na przełomie XIX i XX wieku taka była moda, by pokazywać swój dorobek, chwalić się. Dzisiaj na targach wystawiają się osobno poszczególne branże, wtedy robiono to globalnie. W czasie, gdy w Poznaniu odbywała się Powszechna Wystawa Krajowa, w Barcelonie mieliśmy wystawę światową. Pewuka też była tam obecna, bo specjalnie przygotowano samolot propagandowy, którym przedstawiciele Poznania polecieli do Katalonii, by go zareklamować. Wystawy były bardzo modne, przecież nawet Wieża Eiffla w Paryżu też powstała w 1889 roku z okazji wystawy światowej. Swoją drogą, w Poznaniu też przymierzano się do postawienia odpowiednika Wieży Eiffla.