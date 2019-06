W czerwcu w klinice endokrynologii na pierwszym piętrze uniwersyteckiego szpitala Heliodora Święcickiego odbyła się niezwykła konferencja prasowa. Za stołem – obok lekarzy – usiadła trójka pacjentów. Przyszli, by opowiedzieć o swojej chorobie, ale przede wszystkim pozwolić się sfotografować. Fotoreporterom pokazywali cierpliwie swoje stopy i ręce. Zniekształcone twarze, palce, stawy – objawy choroby.

Danuta Grala powiedziała potem: – To boli. Ale jesteśmy tu, by pomóc innym. Co roku w Polsce lekarze diagnozują 200 nowych przypadków akromegalii. Średnio o 10 lat za późno.

Akromegalia - objawy

Zielona Góra, trwa stan wojenny. Danuta Grala ma 30 lat i dwójkę malutkich dzieci. Zaczyna rosnąć – rosną jej ręce, stopy, twarz. Na pogrzeb dziadka zakłada złoty pierścionek, ale po pogrzebie nie może już go zdjąć. Jubiler musi rozciąć pierścionek.

Czuje, jakby coś pączkowało pod jej skórą, rozrywało tkanki. Swędzi ją twarz. Drapie się do krwi. Budzi się w nocy z bólu. Zalewa ją pot. Z autobusu wysiada o kilka przystanków wcześniej, bo wstydzi się przed innymi swojej przypadłości. Zmienia jej się głos na grubszy, bardziej niski. Koledzy jej nie poznają.