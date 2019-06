Nowa trasa tramwajowa prowadzić będzie od skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi z Wierzbięcicami do ul. 27 Grudnia. Ma ożywić tę część miasta i skrócić dojazd do centrum mieszkańcom Dębca i Wildy. Wraz z nowym torowiskiem na ul. Ratajczaka powstaną kolejne przystanki - przy Starym Browarze i Bibliotece Uniwersyteckiej.

Żeby trasa w ul. Ratajczaka mogła się połączyć z torowiskiem na ul. Królowej Jadwigi i Matyi, przebudowane zostanie skrzyżowanie przy dawnym dworcu PKS. Tramwaj w Ratajczaka to ostatni etap Projektu Centrum, który rozpoczął się od przebudowy ul. Św. Marcin.

Tramwaj na Ratajczaka. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski: "Pozwoli szybciej dojechać do centrum mieszkańcom Wildy i Dębca"

- Przystępujemy do kolejnego etapu prac związanych z rewitalizacją centrum. To dla nas ważna inwestycja z punktu widzenia tego obszaru, ale ważny jest też aspekt związany z komunikacją, bo nowa linia pozwoli szybciej dojechać do centrum mieszkańcom Wildy i Dębca. Szybki dojazd do centrum tramwajem będzie alternatywą dla samochodu. Budowę planujemy od 2021 do końca 2022 roku. Już jesienią tego roku prace będą oczywiście konsultowane społecznie, żeby ta linia tramwajowa uwzględniała interesy mieszkańców, przedsiębiorców, turystów - mówił w środę Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.