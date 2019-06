Z Jackiem Polewskim próbuję umówić się na rozmowę koło południa. Odpowiada, że tego dnia wstaje o świcie piec chleb i koło południa będzie już zbyt zmęczony, żeby coś sensownie opowiedzieć. Ale prześpi się kilkadziesiąt minut i po południu możemy się już spotkać, na Jeżycach.

Kajetan Kurkiewicz: „Żądamy chleba” – do swojej akcji wykorzystujecie historyczne hasło z Czerwca 1956. Dlaczego?

Jacek Polewski: Zawsze interesowały mnie wydarzenia z 1956 r. w Poznaniu. Po głowie chodziło mi zdjęcie z transparentem „Żądamy chleba”, a że sam jestem piekarzem, to się wszystko złożyło. Brakowało mi inicjatyw w Poznaniu odbrązawiających trochę obchody tej rocznicy. Dalej od celebry, kwiatów, sztandarów, a bliżej konkretnych działań. Nie neguję oficjalnych obchodów, ale brakuje tej drugiej nogi.

Zresztą protest w 1956 nie był polityczny. To był protest klasy robotniczej, ludzi biednych. Hasło „Żądamy chleba” nie było przypadkowe, ci ludzie nie mieli co jeść. Jesteśmy 60 lat po tych wydarzeniach, od 30 lat żyjemy w wolnej Polsce, a dalej są ludzie, którzy nie mają co jeść. Może warto więc zrobić coś konkretnego.