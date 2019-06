Kwietniowy wieczór w auli poznańskiego Marcinka. Przy pięciu okrągłych stolikach siedzi po kilka osób w różnym wieku. Rozmawiają. Z różnych stron sali słychać wypowiedzi: „Dzisiejsze dziecko przychodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej już znudzone, trudno je czymkolwiek zainteresować”, „Jeśli szkoła produkuje tylko przyszłych studentów, a nie aktywnych członków społeczności lokalnej, to słabo”, „Szkoła jest idealnym miejscem, żeby rozwiązywać lokalne problemy”. Tak wyglądała pierwsza poznańska Narada Obywatelska o Edukacji. Od tego czasu odbyło się ich w całym mieście kilkanaście. W Polsce – ok. 150. Ostatnia – największa i niejako podsumowująca wszystkie dotychczasowe odbędzie się w piątek na placu Wolności w ramach Festiwalu Malta.

Protest z Wykrzyknikiem na Malcie

Pomysłodawczynią wydarzenia jest matematyczka z poznańskiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Anna Schmidt-Fic. Jako twórczyni inicjatywy Protest z Wykrzyknikiem – zrzeszającej i wspierającej nauczycieli, której symbol – czarny wykrzyknik na pomarańczowym tle – stał się również symbolem kwietniowego strajku w oświacie, została przez Maltę zaproszona do udziału w panelu „Ostatni dzwonek”. To spotkanie, podczas którego legendy polskiego szkolnictwa, czynni pedagodzy i ich wychowankowie czyli: Małgorzata Dziewulska, Michał Merczyński, Laura Paluszkiewicz, Krzysztof Podemski, Krystyna Starczewska oraz Agnieszka Jankowiak-Maik (blogerka „Babka od histy”) porozmawiają o strajku nauczycieli i emocjach, jakie budził. O tym, w jakiej sprawie walczyli protestujący: moralnej, politycznej czy cywilizacyjnej. Ale będą też dyskutować o tym, kim jest polski nauczyciel, jaką rolę pełnił w przeszłości i jacy pedagodzy najbardziej zapadli im w pamięć. – Kiedy zaproszono mnie do tej dyskusji, zasugerowałam, że skoro ten dzień festiwalu poświęcony jest szkole, mogłaby się wtedy odbyć Narada Obywatelska o Edukacji, ponieważ termin festiwalu zbiega się z końcem narad i prezentacją raportu z nich – mówi Anna Schmidt-Fic.