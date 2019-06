Ostatni Marsz Równości przeszedł przez Poznań w sierpniu ubiegłego roku. Według policji uczestniczyło w nim pięć tysięcy osób. Obok trasy marszu zebrało się nieco ponad 100 narodowców. Odmawiali różaniec w intencji "masonów i dewiantów", skandowali obraźliwe hasła.

Na czele marszu jechały kolorowe autobusy i meleksy. Gdy narodowcy je zobaczyli, zablokowali ulicę. W poprzek jezdni stanęły furgonetki oklejone plakatami obrażającymi gejów. Policja nie kwapiła się do interwencji. W końcu otoczyła narodowców kordonem, a uczestników Marszu Równości przeprowadziła zmienioną trasą. Z tego powodu marsz ruszył z blisko godzinnym opóźnieniem.

Stawiał opór, położył się na jezdni

Marsz Równości zablokował 30-letni pracownik antyaborcyjnej Fundacji Pro-Prawo do Życia, znanej także z homofobicznych akcji. Z zeznań policjantów, które czytaliśmy, wynika, że mężczyzna stawiał opór, nie stosował się do poleceń wydawanych przez wiceszefa wielkopolskiej policji Romana Kustera. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, położył się na jezdni. Do radiowozu musiało go nieść kilku policjantów.