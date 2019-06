Sprawa wyszła na jaw kilka dni temu, kiedy przychodnia zwróciła się do rady miasta o przekazanie jej ponad miliona złotych na wkład własny do unijnego projektu wartego ok. 7,8 mln. Projekt zakłada zakup sprzętu do oddziału rehabilitacyjnego, poradni geriatrycznej i ... hospicjum. – Tyle, że hospicjum nie ma i nie będzie. Po co przychodni sto łóżek, sto szafek i przenośne wózki toaletowe? – pytała na sesji absolutoryjnej prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka radna PiS Ewa Jemielity.

Odpowiedzi nie dostała.

Miało być, ale nie będzie

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych to największa poznańska przychodnia zdrowia. Mieści się w alejach Solidarności na poznańskich Winogradach. I wciąż się rozbudowuje.

Mniej więcej dwa lata temu dyrekcja przychodni i nadzorujące je miasto zdecydowało, że na terenie ośrodka powstanie gigantyczne – prawdopodobnie największe w Polsce – Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej. Miało mieścić się w nim między innymi olbrzymie, bo aż stułóżkowe hospicjum.