Choć dzisiaj długi weekend i komunikacja miejska kursuje według sobotniego rozkładu jazdy, to pasażerowie musieli liczyć się z ogromnymi kłopotami w zachodniej części Poznania.

MPK Poznań. Tramwaje nie jechały ul. Grunwaldzką i Reymonta

Po godzinie 14 doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na samym rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego. – Nie kursują tramwaje w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, od Bałtyku do Junikowa oraz na ulicy Reymonta, od Hetmańskiej do Bukowskiej i Dąbrowskiego – informowały służby MPK Poznań.

MPK Poznań uruchomiło nawet ok. godz. 15.30 zastępcze autobusy "za tramwaj" wzdłuż torowisk w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz Reymonta. Na szczęście dla pasażerów chcących przemieszczać się w piątek tramwajami jeszcze przed godz. 15.50 udało się przywrócić ruch tramwajów na Grunwaldzie.