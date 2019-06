Biała pyra - dla Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, za pociągi do Kostrzyna

Wielkopolska dołączyła do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego i zadeklarowała podstawienie specjalnych pociągów na organizowany przez Jerzego Owsiaka festiwal Pol'and'rock w Kostrzynie.

To ważne, bo państwowe Przewozy Regionalne wycofały się z obsługi festiwalu pod pretekstem rzekomych strat wynikających z dewastacji pociągów w ubiegłym roku. Teraz okazuje się, że na polecenie premiera „państwowe” pociągi mają jednak pojechać do Kostrzyna. To zapewne efekt deklaracji samorządowców.

Czarna pyra - prawnikom Sebastianowi Samolowi i Agnieszce Rybak-Starczak za wyrzucenie z mieszkania rzeczy schorowanej kobiety w czasie, gdy po próbie samobójczej trafiła do szpitala

Małgorzata Zawitaj mieszkała w kamienicy na Jeżycach. Samol, doktor prawa i właściciel budynku, najpierw zaproponował jej zamianę mieszkań, przez co kobieta straciła prawo do lokalu socjalnego. Lokatorka wpadła w kłopoty, zalegała z opłatami, próbowała się zabić. Gdy była w szpitalu, właściciel – reprezentowany przez adwokat Rybak-Starczak – wymienił zamki, a rzeczy wyniósł do piwnicy.