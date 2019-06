„W najpiękniejszym kościele Poznania ktoś brzydko się bawi” – napisał Piotr62726644, ukrywający się za zieloną uśmiechniętą buźką zamiast zdjęcia. Pisze o sobie: „Nie wstydzę się, że jestem Polakiem”. – To chyba jakiś mój psychofan! Przejrzałam jego profil na Twitterze i okazuje się, że wrzucał tam jeszcze inne moje zdjęcia. Udostępniał i niewybrednie komentował. Teraz wygrzebał te, puścił w świat, oznaczył „Frondę” i bum! Przebrzmiały news sprzed dwóch lat kręci kliki – śmieje się Karolina.

Stanęły przed ołtarzem w ramach manifestacji

- Kuba jest osobą transpłciową, więc mówię, że to mój mąż - wyjaśnia Karolina „Lemur” Niedźwiecka. Blisko dwa lata temu w Danii wzięli ślub. Wcześniej mieli sesję zdjęciową w różnych miejscach Poznania. Sesja narzeczeńska była prezentem od fotografki Basi Sinicy. - Mieliśmy też zdjęcia na płycie Starego Rynku, w klubie „Dragon”, przed Urzędem Stanu Cywilnego i właśnie w Farze. To nasza pamiątka, coś do rodzinnego albumu – mówi. – Chcieliśmy mieć zdjęcia przed USC i w kościele w ramach manifestu. No bo oficjalnie nigdy nie będziemy mogli ich zrobić, podobnie jak dwa miliony innych obywateli LGBT, którzy nie mają w tym kraju, w Polsce, żadnych praw. Ale nie chodziło, żeby kogoś obrażać! – wyjaśnia.