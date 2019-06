Poznańska Kolej Metropolitalna ruszyła 10 czerwca 2018 r. Na początek wybrano cztery linie kolejowe wychodzące ze stolicy Wielkopolski, gdzie aktualnie nie ma żadnych remontów: to zelektryfikowane trasy do Jarocina i Nowego Tomyśla oraz odcinki do Wągrowca i Grodziska Wlkp, gdzie kursują spalinowe szynobusy. Dodatkowo we wrześniu do projektu dołączył Swarzędz, który nie chciał czekać na zakończenie modernizacji linii do Warszawy.

Schemat działania PKM jest prosty – w godzinach szczytu pociągi jadą co 30 minut, a poza nimi co godzinę. Wyjątkiem jest linia do Grodziska, gdzie przez ograniczenia przepustowości na węźle Luboń na razie szynobusy kursują rzadziej.

Do Swarzędza wzrost aż o 36 proc.

Po uruchomieniu pociągów w barwach PKM zdecydowanie wzrosła liczba pasażerów. Już podsumowanie 2018 r. wskazuje, że Koleje Wielkopolskie, które obsługują PKM, przewiozły 11 mln pasażerów, czyli aż o 2 mln więcej niż w 2017 r. A konkretny bilans na rok PKM wskazuje, że każda z czterech linii odnotowała większą liczbę pasażerów.