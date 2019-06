Ukrainiec zasłabł w pracy. Polska szefowa porzuciła go w lesie. Mężczyzna nie żyje

– Spokojny chłopak, za wiele o sobie nie opowiadał. Mieszkał, pracował żył w swoim świecie. Można było z nim o pogodzie porozmawiać. O tym, że miał troje dzieci, dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, jak go znaleźli – Nikołaj, młody Ukrainiec w zielonej koszulce i krótkich spodenkach, pali papierosa przed wejściem do piętrowego, nieotynkowanego budynku z pustaków.

Hostel – jak go nazywa – stoi 2 km od stacji kolejowej w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. Latem, w słońcu, jest tu pięknie. Idąc żwirową drogą, mijamy pole maków i kilka wiejskich budynków. Dom zbudowano dla Ukraińców. – Sześć mieszkań podzielonych na mniejsze pokoje. Czasem jest nas tu 10, czasem 20, skład cały czas się zmienia – mówi Kolja. Za dobę pobytu płaci właścicielce 15 zł. Niedużo, więc nie dziwi go, że niektórzy dojeżdżają stąd do pracy aż do Poznania, ponad 60 km.