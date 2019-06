W zeszłym tygodniu wokół jednego z bloków na os. Polan w Poznaniu mieszkańcy zauważyli wysokie rusztowanie. - Teraz teren ogradzany jest wysokim płotem. Spółdzielnia Osiedle Młodych kontynuuje ocieplanie budynku - opowiada Monika Nowak, mieszkanka os. Polan.

Budynek widzi ze swojego okna, tak samo jak latające przed nim od rana jerzyki. To chroniony w Polsce gatunek ptaków, które swoim lotem i sylwetką przypominają jaskółki, jednak są od nich większe i mają jednolite ubarwienie.

Jeżeli siedliska zostaną zamurowane, młode jerzyki padną z głodu

- Na osiedlu jest dużo jerzyków, które zamieszkują szczeliny i dziury pod dachami budynków - opowiada Nowak. W miastach jerzyki nie budują gniazd na drzewach, tylko gnieżdżą się w budynkach, do których powracają co roku w okresie lęgowym.

- Jeżeli siedliska zostaną zamurowane w okresie lęgowym, to rodzice porzucą swoje dzieci, a młode padną z głodu. Na osiedlu zmagamy się z meszkami i komarami, a jerzyki dobrze wpływają na środowisko. Warto utrzymać równowagę ekologiczną. Niszczenie i zamykanie gniazd, ale też straszenie ptaków jest niebezpieczne i niezgodne z ustawą o ochronie ptaków - mówi Nowak. Mieszkanka postanowiła zainterweniować i zgłosiła problem do Wydziału Ochrony Środowiska i do RDOŚ w Poznaniu oraz napisała do "Wyborczej".