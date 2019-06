Jak atrakcyjnie spędzić wakacje i jednocześnie zadbać o środowisko? Po obejrzeniu wystawy „Vademecum Podróżnika” w holu CK Zamek, śmiało można stwierdzić, że to wcale nie jest trudne! Wystarczy stosować się do kilku zasad spisanych przez aktywistkę Klaudię Lewczuk na plakatach, które narysowała Franciszka Kujawska.

To co bliskie, jest fajne

– Polacy dużo podróżują. Podczas pakowania warto pamiętać o wielorazowych sztućcach czy butelce wielokrotnego użytku na wodę – mówi Klaudia Lewczuk. – Wystawa mówi o tym, w jaki sposób zminimalizować skutki działalności człowieka na tej planecie, a przy okazji w miły sposób spędzić wakacje. Być może nie trzeba podróżować gdzieś daleko samolotem, żeby fajnie spędzić wakacje i odkrywać coś nowego. Bo być może byliśmy już na wszystkich kontynentach, a nie widzieliśmy jeszcze mazurskich jezior – dodaje.

To właśnie do odkrywania najbliższej okolicy, mikrowycieczek, które mogą być równie fascynujące, co wyprawa za ocean, zaprasza w tym roku CK Zamek i stworzone w nim Zamkowe Biuro Podróży, z którego usług korzystać mogą i dzieci, i dorośli.