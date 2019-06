Ulica Serbska na wysokości os. Kosmonautów to po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Część kierowców pozwala tu sobie na prędkość wyższą niż dozwolona, choć tuż przy skrzyżowaniu z ul. Pasterską jest przejście dla pieszych. Korzystają z niego np. mieszkańcy os. Kosmonautów zmierzający do parku Gagarina po drugiej stronie ul. Serbskiej.

Lepiej niż fotoradar?

Zarząd Dróg Miejskich tłumaczy, że ul. Serbska to jedna z tych dróg w Poznaniu, na których kierowcom zdarza się rozwijać zbyt duże prędkości, co może prowadzić do kolizji lub wypadków. Dlatego buduje na wysokości Pasterskiej nową sygnalizację świetlną. Ma dwa zadania. Pierwsze to poprawa bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię, a drugie – spowolnienie piratów drogowych. Jeśli kierowca pojedzie zbyt szybko, to na sygnalizatorze zapali się czerwone światło. Trzeba będzie zdjąć nogę z gazu albo zatrzymać się.