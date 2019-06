W związku ze zmianami w prawie od lipca o pieniądze z programu 500 plus mogą ubiegać się rodzice na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dlatego Poznańskie Centrum Świadczeń spodziewa się wzmożonego ruchu. Do pracy musiało zmobilizować dodatkowych pracowników.

500 plus na pierwsze dziecko

– W zeszłym roku mówiliśmy o 40 tys. dzieci, które były objęte świadczeniem wychowawczym (500 plus – red.). Dziś minimum to, według danych GUS, 70 tys. dzieci. Z uwagi na tę liczbę, żeby nasz klient nie czekał na obsługę, rzeczywiście zatrudniliśmy dodatkowe 15 osób. To osoby w ramach staży studenckich i absolwenckich – mówi Grzegorz Karolczyk, szef PCŚ.

Aby otrzymać 500 plus, a także świadczenia alimentacyjne i rodzinne, każdego roku należy złożyć odpowiedni wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Wnioski w wersji papierowej można składać od 1 sierpnia – w czterech placówkach: Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych lub przy ul. Małachowskiego oraz w salach Urzędu Miasta przy ul. Libelta i 28 Czerwca. Poza dniami roboczymi, wnioski można składać we wszystkie soboty sierpnia. W urzędach miasto przygotowało 56 stanowisk do obsługi wnioskujących mieszkańców.