Trzy lata temu ukazała się książka „Szczelbaczechowa. Co było, a nie jest. Poznań artystyczno-towarzyski lat 70./80. zeszłego wieku". I jak tytuł wskazuje, traktowała o życiu artystycznym Poznania nawet sprzed 40 lat. Książka skupiała się na postaciach ówczesnych animatorów kultury i artystów.

Kulczyk, Merczyński, Frydryszak...

W tym roku ukazała się kontynuacja książki, „Szczelbaczechowa 2". Tym razem autorzy przywołują burzliwy – nie tylko dla gospodarki, ale także przeobrażeń w kulturze – okres transformacji ustrojowej.

Książka to 11 wywiadów z ludźmi zaangażowanymi w różne inicjatywy w nowej Polsce – m.in. Michałem Merczyńskim, Jerzym Gumnym, Piotrem Frydryszkiem, Grażyną Kulczyk, Alojzym Kucą czy Markiem Przybylskim. Mówią o początkach Festiwalu Malta, Teatrze Ósmego Dnia, Teatrach Biuro Podróży Strefa Ciszy czy poznańskim jazzie. „Czytając zamieszczone w książce wywiady, można by ich treść skonstatować krótko i banalnie – to były ciekawe czasy. Ale przecież tak naprawdę i przede wszystkimi byli tam wtedy ciekawi, pełni pasji, entuzjazmu, kreatywności i energii ludzie, którzy brali udział w wielkim eksperymencie przekształcania polskiej kultury po trudnych czasach realnego socjalizmu” – czytamy w recenzji Jerzego Ł. Kaczmarka.