Przez szesnaście lat Ryszard Grobelny był prezydentem Poznania. W 2014 roku Grobelny, który startował na prezydenta z własnego komitetu Teraz Wielkopolska, przegrał wybory z kandydatem Platformy Obywatelskiej Jackiem Jaśkowiakiem. Były prezydent Poznania zdobył za to mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego, który sprawował do zeszłego roku. W zeszłym roku Grobelny startował też bez powodzenia do rady miasta z listy komitetu Dobro Miasta byłego prezesa ZKZL Jarosława Pucka. Popierał też Pucka, który startował w wyborach prezydenta Poznania.

Były prezydent Poznania Ryszard Grobelny i jego nowe życie. Wraca na uczelnię, otwiera firmę konsultingową, doradza samorządom

Z wykształcenia Ryszard Grobelny jest ekonomistą. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym, a potem pracował naukowo na UAM. Po tym, jak odszedł ze stanowiska prezydenta Poznania, wrócił na uczelnię. Wykłada w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Grobelny założył własną firmę konsultingową.