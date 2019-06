Wydarzenie „Drag queen czyta dzieciom” wspólnie organizują stowarzyszenie Grupa Stonewall i kawiarnia Pora Dnia. To jedno z wydarzeń tegorocznego festiwalu Poznań Pride Week, który co roku kończy się Marszem Równości.

Podczas tego spotkania drag performerka Lola ma czytać dzieciom bajkę pod tytułem „Nietypowy Adaś” autorstwa Toma Percivala. „Adaś od zawsze był typowym chłopcem. Zupełnie typowym. Aż do dnia, w którym odkrył, że…” – tak zaczyna się bajka. „To przede wszystkim opowieść o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy. Wydarzenie jest kierowane do dzieci od lat czterech, ale jeśli macie państwo młodsze dzieci, z którymi chcielibyście przyjść i posłuchać, popatrzeć, wziąć udział w wydarzeniu, to czujcie się mile widziani” – zachęcają organizatorzy.

Radny Marek Sternalski protestuje. „To nie pomaga. Rodzice podświadomie boją się takich sytuacji”