Trzech mieszkańców Gniezna - Adrian Czerpowacki, Damian Koperski i Hubert Mielczarczyk - ma spędzić w więzieniu od trzech do czterech lat. W czwartek Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyroki skazujące ich za rozbój, pobicie i... nieudolne usiłowanie znieważenia na tle różnic rasowych.

Gniezno. Chcieli chronić "polskie dziewczyny" od "ciapaka" i "brudasa"

W marcu 2018 roku w jednej z dyskotek w Gnieźnie bawił się miejscowy adwokat. Tańczył z dwoma dziewczynami, co nie spodobało się oskarżonym. Uznali, że muszą chronić "polskie dziewczyny" przed "ciapakiem" i "brudasem". Byli bowiem przekonani, że adwokat jest Arabem, choć w rzeczywistości był Polakiem. Zmylić miała ich ciemniejsza karnacja mężczyzny.

Do pierwszej sprzeczki doszło przed dyskoteką, ale napastnicy zostali spłoszeni przez świadków. Wtedy adwokat postanowił odprowadzić do domu poznane dziewczyny. Już pod blokiem oskarżeni ponownie go napadli. Krzyczeli, że jest "ciapatym brudasem". Bili go i kopali po głowie, a potem ukradli mu ponad 200 zł.