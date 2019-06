Nie każdy załapie się przecież na archipelag miejskich wysp ciepła. Położona przy Bałtyku plaża Kaponiera to, owszem, all inclusive: słoneczny areał, szum pojazdów i syreni śpiew ruchomych schodów, ale Kaponiera nie pomieści wszystkich. Trzeba wyjechać.

Wakacje nie powinny jednak narażać na przykrości – zatem nie wolno ruszać w miejsca, których wygląd lub działanie wyrwą ze strefy komfortu. Co prawda MSZ ostrzega przed wypadami w rejony rzezi lub tornad, ale ignoruje ryzyko zetknięcia się z miastami działającymi inaczej niż Poznań. Tak, są takie miasta. Gorzej: dają sobie radę. To odkrycie może zniszczyć nie tylko urlop, ale i karierę. Już Stalin wiedział, że znajomość świata przeszkadza w cieszeniu się tym, co pod ręką i neutralizował delikwentów, którzy podczas wojny otarli się o realia urządzone odmiennie niż rodzimy Sojuz.

W trosce o promienną przyszłość miejskich decydentów publikujemy więc porady w duchu, „gdzie nie bywać, czego nie znać”. Wszystko, by wrócić do Poznania bez doświadczeń, które mogą wytrącić z utartych kolein.