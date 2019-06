Polka nie zdołała jednak obronić złotego medalu wywalczonego przed czterema laty w Baku. Wówczas była bezkonkurencyjna. Tym razem Marta Walczykiewicz musiała uznać wyższość Dunki Emmy Joergensen i Węgierki Danuty Kozak. 32-letnia kajakarka z Kalisza rozpoczęła wyścig na drugiej pozycji, ale na dystansie dała się wyprzedzić Węgierce. Dunka była poza zasięgiem.

Brąz to jednak duży sukces Marty Walczykiewicz, bo nie mogła się ona normalnie przygotowywać do sezonu. Z powodu kontuzji barku przez dwa miesiące była wykluczona z treningów na wodzie. Mimo to od początku sezonu potwierdza wielką klasę i obecność w światowej czołówce. Wicemistrzyni olimpijska zdobyła bowiem również brązowy medal w maju podczas Pucharu Świata w Poznaniu.

Doświadczona kajakarka przygotowuje się do startu w swoich trzecich igrzyskach olimpijskich. W przyszłym roku w Tokio srebrna medalistka z Rio de Janeiro będzie chciała najprawdopodobniej po raz ostatni powalczyć o złoto. - Po Tokio kajaki zamienię na konie - mówiła w rozmowie z poznan.wyborcza.pl.