Tomasz J. pracował w Anglii jako magazynier. Na początku marca 2018 roku przyjechał do Poznania, do żony, która chciała się z nim rozwieść. Zabił ją, a potem brutalnie okaleczył zwłoki: kobieta miała liczne rany cięte i kłute, a jej ciało pozbawione zostało głowy. J. uszkodził instalację gazową, doprowadzając do eksplozji i zawalenia części kamienicy przy ulicy ul. 28 Czerwca 1956. Zginęły kolejne cztery osoby, wiele było rannych.

Biegli: Ponadprzeciętna inteligencja

Tomasz J. ma odpowiadać przed sądem za pięć zabójstw i usiłowanie zabójstwa kolejnych 34 osób. Wcześniej jednak prokurator musiał poprosić biegłych o ocenę, czy podejrzany był poczytalny. W czwartek opinia biegłych dotarła do prokuratury. – Tomasz J. jest poczytalny – mówi „Wyborczej” prowadzący śledztwo prokurator Łukasz Stanke.

Podejrzany przez cztery tygodnie był na obserwacji psychiatrycznej na oddziale szpitalnym aresztu w Krakowie. Z biegłymi nie chciał rozmawiać. Twierdził, że nie pamięta zdarzenia. – Biegli uznali, że może stanąć przed sądem – dodaje Stanke.