– Nigdy tak nie było! – sapie zapewne wielu pasażerów rozgrzanych tramwajów i autobusów. – Nie pamiętam takich upałów – doda ktoś, ocierając pot z czoła. Cóż, ludzka pamięć jest zawodna. Owszem, teraz mamy najwyższe w dziejach średnie temperatury dobowe. W środę - także najwyższą zanotowaną w czerwcu w Poznaniu temperaturę maksymalną - 38 stopni. Ale w innych miesiącach temperatury maksymalne bywały wyższe – te, które mamy teraz w Poznaniu, nie mogą się równać z tymi z morderczego lata 1921 roku, podczas którego najwyższą w dziejach temperaturę zmierzono właśnie w Zbiersku w Wielkopolsce.

To znaczy, największą znaną, bo pomiary meteorologiczne tego typu prowadzi się w naszym regionie dopiero od XIX wieku. Co było wcześniej, możemy się jedynie domyślać z kronik i legend. Dla Poznania najistotniejsza prawdopodobnie była susza z upałem z 1708 roku. To ona bowiem przyczyniła się do ogromnych zmian w mieście. Wyschło wtedy wszystko, ogień trawił już i tak wykończone wojną północną miasto i jego ostatnie zapasy, a po nim przyszła niewiarygodnie surowa zima i wielka epidemia dżumy. Poznań wymarł, udało się go zaludnić dopiero dekadę później ludnością bamberską.