Wtedy, te 33 lata temu, był jakiś casting?

Monika Śron: Nie było, nic o tym nie wiem. I do tej pory nie wiem, na jakiej zasadzie zostałam wybrana właśnie ja. Z tylu młodych ludzi z całego Poznania. Przypominam sobie, że tekst wręczyła mi pani od rosyjskiego kilka dni przed całym wydarzeniem. W sobotę 11 października pod dom podjechał srebrny polonez, nauczycielka czekała już w środku. Pojechałyśmy na Cytadelę z mamą.

Dzień wcześniej przekonałam mamę, by obcięła mi moje długie włosy. Miałam więc kitkę z białą kokardą. Pani od rosyjskiego była niepocieszona: „Monika, co ty zrobiłaś? I to tuż przed występem!”. Miałam też białą bluzkę, granatową spódnicę przed kolano, której szczerze nie cierpiałam, białe rajstopy i białe buty, chyba jeszcze od komunii. Albo stopa mi rosła powoli, albo rodzice na komunię kupili mi za duże. Tak się wtedy robiło.