1 ZDJĘCIE Punkt Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Grupa lekarzy z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej publicznie szczepi się przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Artur de Rosier, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, apeluje w liście do marszałka wielkopolskiego, prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów, by samorządy stworzyły regulacje premiujące przy naborze do przedszkoli i żłobków dzieci szczepione. Poznańscy radni nad taką uchwałą będą głosować już 9 lipca