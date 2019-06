– Targi są odizolowaną wyspą w mieście. Przejście z przystanku przy ul. Bukowskiej przy Bałtyku do bramy głównej jest depresyjnym doświadczeniem. Idziemy wzdłuż beznamiętnej ściany elewacji, która zniechęca do poruszania się po mieście. Chcieliśmy, by przestrzeń targów była atrakcyjna i dostępna dla mieszkańców – mówiła prof. Elżbieta Raszeja z Uniwersytetu Artystycznego tuż przed rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla terenów przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Chodzi o 30 hektarów wzdłuż ul. Głogowskiej i Roosevelta (od poczty do ul. Dąbrowskiego).

MTP chcą biurowców przy Bukowskiej

W konkursie „Skyline Challenge” wzięli udział studenci wydziałów architektury Uniwersytetu Artystycznego i Politechniki Poznańskiej. Ich zadaniem było m.in. wskazanie najlepszych lokalizacji dla wysokich budynków na terenie i w pobliżu targów. Bo Grupa MTP nie ukrywa, że chce postawić nowe biurowce od ul. Bukowskiej. – Często współpracujemy z wyższymi uczelniami, zawsze jesteśmy pod wrażeniem efektów. Tak było i tym razem, prace są bardzo kreatywne i odważne. Pokazują, jak infrastruktura MTP może się rozwijać. Chcieliśmy zobaczyć wizję targów przyszłości, wpisujących się w tkankę miejską ze szczególnym uwzględnieniem biurowców – mówi Elżbieta Roeske, wiceprezes Grupy MTP. I dodaje: – Mamy nadzieję, że zainspirujemy się i skorzystamy z pomysłów tych prac. Zarówno nagrodzonych, jak i wszystkich zgłoszonych w konkursie.