3 Kapary (ul. Jarochowskiego 8)

Jedno z moich ulubionych miejsc na pizzę w Poznaniu. Cienki placek z włoskimi składnikami, miła obsługa i więcej miejsca po niedawnej przeprowadzce 3 Kaparów do lokalu obok. Warto sprawdzić, jaką pizzę – oprócz tych w stałym menu – serwują specjalnie w danym tygodniu. Plus sąsiedztwo parku Kasprowicza – po pizzy możecie iść na spacer, by włoskie specjały ułożyły się lepiej w żołądku.

Bydlak Burger House (ul. Katowicka 81d/108)

Jeden z niewielu lokali gastronomicznych na Polance, który wytrzymał próbę czasu. W Bydlaku burgery wydają już ponad trzy lata i nie ma się co dziwić, bo są naprawdę niezłe. Menu stałe, raczej dość klasyczne, ale burgery zawsze solidnie przygotowane. Nasze ulubione to „mięśniak” z bekonem i karmelizowaną cebulką oraz „serrrio” z trzema serami. Dla wyjątkowo głodnych superbydlak – z 400 g wołowiny w środku. Jedyna uwaga – słaba wentylacja w lokalu. Siedzenia w środku raczej nie polecamy.