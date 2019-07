4 Alternatywy (ul. Piekary 8)

– załoga 4 Alternatyw udowadnia, że kopytka to nie banalne kluski polane sosem, które służą jako dodatek do mięsa. Oni wynoszą je na zupełnie inny poziom. Mięciutkie kluseczki podawane tu są np. z chorizo, cebulką i parmezanem, kurkami w śmietanie z prażonymi migdałami i pietruszką albo w wersji orientalnego curry pulled pork na mleczku kokosowym z kolendrą. To niezły pomysł na lunch.

A nóż widelec (ul. Czechosłowacka 133)

– Świerczewo nie jest restauracyjnym zagłębiem Poznania, ale dla ich kuchni warto tu się przejechać. Szef Michał Kuter ze swoją załogą serwują doskonałą nowoczesną kuchnię polską, podaną w finezyjny sposób. Słynny jest przyrządzany tu schabowy i zupa szczawiowa. W tygodniu serwują również lunche. Warto zrobić wcześniej rezerwację, bo w restauracji jest zaledwie kilkanaście stolików.

La Ruina i Raj (ul. Św. Marcin 34)