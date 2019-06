29 czerwca to święto patronów Poznania - Piotra i Pawła, tego dnia miasto obchodzi więc imieniny. I z tej okazji wyróżnia swoich najznamienitszych mieszkańców, przyznając tytuły honorowego obywatela oraz zasłużonych dla Poznania, a także nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

Wszystko to dzieje się na uroczystej sesji Rady Miasta, zazwyczaj w poznańskim ratuszu. Tym razem było jednak inaczej, z prozaicznej przyczyny - ratusz jest w remoncie, i to przez najbliższe trzy lata. Trzeba więc było znaleźć równie godne takiej uroczystości wnętrza w Poznaniu. Padło na Salę Białą Bazaru - i to w niej odbyła się w sobotę miejska uroczystość.

Ganowicz i Jaśkowiak o niełatwych wyborach

Zanim jednak Poznań wyróżnił mieszkańców, swoje przemówienia wygłosili przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz i prezydent Jacek Jaśkowiak. Gdyby chcieć znaleźć wspólne punkty obu wystąpień, nie byłoby to trudne - obaj politycy Koalicji Obywatelskiej są wyraźnie zatroskani jesiennymi wyborami parlamentarnymi i tym, jak ich wynik może wpłynąć na los samorządu. Choć ani Ganowicz, ani Jaśkowiak nie mówili wprost o wygranej PiS, nietrudno domyślić się, że nawiązywali do ewentualnej wygranej partii rządzącej, która już teraz zapowiada, że po zwycięstwie de facto zdemoluje samorządność w Polsce.