Poznań jest miastem niezwykle lubianym przez triathlonistów. Jest tu wyjątkowa trasa pływacka na Jeziorze Maltańskim, szybka trasa kolarska na dwupasmowej drodze krajowej 92 i malownicza trasa biegowa wokół jeziora, gdzie zawodnicy są dopingowani przez tysiące kibiców zgromadzonych na pięcioipółkilometrowej pętli.

Połowa Super League Triathlon Poznań za nami

Nie inaczej było podczas pierwszego dnia zawodów Super League Triathlon Poznań. W sumie podczas dwudniowej imprezy odbędą się starty dla amatorów i profesjonalistów na aż pięciu różnych dystansach: dobrze znanych 1/2 (112,99 km), 1/4 (56,5 km) i 1/8 pełnego (28,25 km) oraz dwóch zaczerpniętych z formatów wyścigów zawodników PRO: enduro supersprint (400/10/2,5) oraz enduro – podwójny start na dystansie supersprint jeden po drugim.

Zawody triathlonowe oznaczają utrudnienia dla kierowców. W niedzielę w godz. 7–14 zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego odcinek ul. Krańcowej od ul. Wiankowej do Warszawskiej oraz odcinek ul. Warszawskiej od ul. św. Michała do granic Poznania, a następnie wzdłuż drogi nr 92 do Swarzędza do skrzyżowania ul. Polnej i Poznańskiej.