Jeszcze przed rozpoczęciem strajku nauczycieli prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że nie zamierza zmniejszać budżetu przeznaczonego na pensje nauczycieli, mimo że strajkującym według prawa nie należy się wynagrodzenie. Pieniądze jednak zostaną w dyspozycji dyrektorów. Na początku była mowa, że zostaną one przeznaczone na nagrody, które pomogą strajkującym „odzyskać” część wynagrodzenia. Później okazało się to niemożliwe, miasto zaproponowało więc, by tymi pieniędzmi opłacane były dodatkowe zajęcia, które mogliby prowadzić nauczyciele.

To nie podobało się związkowcom, którzy pod koniec maja koniec maja zaproponowali miastu inne rozwiązanie. Chcieli, by w lipcu i sierpniu nauczyciele dostali podwyżki i w ten sposób odzyskali część pieniędzy, które stracili podczas trzytygodniowego strajku. Na takie rozwiązanie zdecydowali się radni w Rybniku. Jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która pozwoli na podwyżki dla nauczycieli. Będzie obowiązywała do września – wtedy mają rozpocząć się podwyżki obiecane przez minister edukacji.