Bardzo mocny makijaż, niebieska spódnica, żółte włosy, różowe skarpety. I peleryna, która ukrywa kolorowe skrzydła. Drag queen Lola zaraz przeczyta dzieciom bajkę „Nietypowy Adaś” autorstwa Toma Percivala. – To książka o chłopcu, któremu wyrastają skrzydła. Początkowo bardzo się tego wstydzi, a potem odkrywa, że jest dużo innych dzieci takich jak on. Zaczyna się z tego cieszyć – opowiada nam Lola. I tłumaczy: – To ciekawa książka, bo mówi o inności i akceptowaniu jej. O tym, że każdy z nas w pewnym sensie jest nietypowy i nie jest to nic złego.

„Przyszliśmy posłuchać bajek”

Loli towarzyszy trzyipółletnia córka Jasia. Lola opowiada, że na co dzień dużo czytają, a książkę o Adasiu znalazły w bibliotece. Posłuchać bajki czytanej przez drag queen przyszli rodzice z dziećmi w różnym wieku. Wśród nich pani Ola, która przyszła do kawiarni z dwoma synkami: półrocznym i trzylatkiem. – Przyszliśmy posłuchać bajek. Dla mnie nie jest to kontrowersyjnie, nie wiem, dlaczego miałoby być. Starszy syn bardzo lubi bajki, więc to dla niego świetna atrakcja i tak to postrzegam. Regularnie odwiedzamy bibliotekę, więc czytamy dużo różnych książek – opowiada pani Ola.