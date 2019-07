W czerwcu w całej Polsce utonęło 113 osób. Najwięcej w upalne weekendy – w miniony, w którym w Polsce zanotowano rekordowe temperatury – w całym kraju utonęło 14 osób. W Wielkopolsce, według statystyk policyjnych, podczas odpoczynku nad wodą życie straciły 3 osoby.

Tragiczny weekend

W sobotę po godzinie 17 w Jeziorze Piotrowskim utonął 46-letni mieszkaniec Gniezna. Jak podaje portal Gniezno24.com, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecz mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

W niedzielę w miejscowości Wiórek w gminie Mosina służby ratownicze zostały wezwane do mężczyzny topiącego się w Warcie. Mężczyznę udało się wyciągnąć z wody, ale reanimacja nie przyniosła skutków.

Ofiarą kąpieli w upalną niedzielę jest również 41-latek z powiatu pleszewskiego, który odpoczywał z rodziną w Pakosławiu. Według portalu Rawicz24.pl mężczyzna próbował podpłynąć do dmuchanego łabędzia, którego wiatr oddalił od brzegu akwenu. Gdy zaczął się topić, wyciągnięto go na brzeg i reanimowano. Został przewieziony do szpitala w Rawiczu w ciężkim stanie. W nocy zmarł.